David Braz defende Gabigol após chances desperdiçadas: “Tem nossa confiança”

Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, teve uma noite infeliz nesta quarta-feira, no empate do Santos por 1 a 1 com o Corinthians, na arena do rival, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 perdeu duas chances claríssimas, uma em cada tempo. Na primeira, na pequena área, sem goleiro, não teve reação e a bola bateu no seu joelho e subiu. Na segunda, tabelou com Eduardo Sasha e, sozinho, também chutou por cima. Ele acabou substituído por Léo Cittadini nos minutos finais.

Um dos capitães do elenco, David Braz defendeu o companheiro e evitou culpá-lo pelo resultado. Pelo que criou, o Peixe poderia ter vencido pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro.

“Ele não tem o apelido à toa, está acostumado a fazer gols, mas faltou sorte. Ele deve estar revoltado no vestiário e vamos procurar passar tranquilidade a ele. Ele tem nossa confiança”, disse o zagueiro, à Rádio Bandeirantes.

Em alta depois de golear o Vitória e jogar bem no empate com o Corinthians, o Santos voltará a campo para enfrentar o Internacional no domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.