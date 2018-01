Gabigol fala em jogar para sempre na Vila: “Sou muito santista”

Gabigol foi apresentado como reforço do Santos nesta segunda-feira, na Vila Belmiro. Torcedor de coração, o atacante falou em jogar para sempre no Peixe.

“Está muito claro que sou muito santista. Eu e meus pais. Eu disse que só dependia deles quando me ligaram (para voltar). Se depender de mim e do Santos, vou querer vestir essa camisa para sempre”, disse Gabigol.

O camisa 10 já treina com bola no CT Rei Pelé, mas não confirma a reestreia no clássico contra o Palmeiras, no domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival.

“Eu me cuidei bastante, isso me ajuda bastante. Agradeço ao Sergio Peres, preparador do sub-23. Fiquei esperando a decisão ser tomada. Fiz alguns testes, estou treinando, treinei hoje que era folga do elenco. Amanhã tem dois períodos. Estou evoluindo bem, mas é cedo para falar que estou pronto. Se precisarem de mim, estarei à disposição”, desconversou.

Gabigol foi perguntado sobre o “sabor especial” de poder enfrentar o Palmeiras e o seu ex-companheiro Lucas Lima. Ele negou que a partida seja diferente das demais.

“Lucas é um grande jogador e Palmeiras é um grande time. Respeito. Nada especial”, afirmou.

Assim como o técnico Jair Ventura, Gabriel fez mistério e não disse qual função desempenhará na equipe. Ele pode ser ponta ou centroavante.

“Conversamos por telefone, mas como ele (Jair) não falou, eu também não vou falar (risos)”, brincou.

Gabigol chega emprestado pela Internazionale-ITA até o dia 31 de dezembro. Não há valor de compra fixado no contrato.