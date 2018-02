Gabigol assume papel de liderança em jogos e treinos do Santos

Gabigol tem 21 anos, mas muitas vezes parece um veterano no dia a dia do Santos. Mais maduro após a passagem pelo futebol europeu na Internazionale-ITA e Benfica-POR, o atacante é importante nos treinamentos e faz até preleção nos jogos, como na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi, neste domingo.

Gabriel pregou união antes da bola rolar em São Paulo (veja abaixo). No decorrer do jogo, com Renato substituído e David Braz suspenso, o camisa 10 vestiu a braçadeira de capitão.

“É jogo grande, decisivo. E é (decidido) nos pequenos detalhes. Vamos entrar ligados. É concentração total. É todo mundo junto, um pelo outro. Só a gente vai poder ganhar dos caras. E eles vão xingar a gente por quê? Porque nos temos capacidade de estar aqui. Vão querer xingar, mas isso não é problema, sabe por quê? Porque aqui (aponta para a cabeça) a gente vai estar forte. É um pelo outro, a cada segundo e a cada bola. Quem está no banco, quem vai sair no banco, a comissão técnica, nossos pais que vão ver pela TV… É um pelo outro. Vamos lá!”, disse Gabigol.

Nos treinamentos e concentrações, Gabigol também assume papel de liderança. Ele conversa muito com os jovens das categorias de base, como Rodrygo e Yuri Alberto, e pede paciência aos garotos, que são utilizados aos poucos pelo técnico Jair Ventura, assim como ele demorou para ser titular entre 2013 e 2014.

O esforço de Gabriel nos treinos também chama a atenção. Incansável, o atacante se cobra e cobra os companheiros por bom desempenho nas atividades, sem perder o bom-humor e animar o vestiário.