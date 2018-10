Fumaça vira gafe em lançamento de uniforme do Santos

Apesar do vazamento na internet mais cedo, o Santos tentou criar um clima de suspense para o lançamento oficial do novo uniforme III da equipe em evento no Memorial das Conquistas, dentro da Vila Belmiro.

O problema é que o plano do marketing acabou virando uma enorme gafe. O excesso de fumaça disparada contra o palco tornou impossível a visualização das vestimentas. Os jogadores Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Renato tiveram de ficar estáticos, conforme mandava o protocolo, por cerca de cinco minutos, até a fumaça começar a dissipar.

“Parecia que a gente estava no comboio, na Serra. A neblina não saia, não dava para enxergar nada, a gente ficou uns minutos ali, confesso, um pouco chatinho ficar em pé, mas, deu um suspense pela camisa”, comentou Renato, sem esconder o constrangimento com a situação, que acabou virando piada entre os presentes.

A camisa dourada e os shorts e meiões cinzas puderam ser vistos, de fato, em um espaço ao lado do palco, onde os atletas posaram para fotos. Nesse sábado, o uniforme estreará contra o Fluminense, na Vila Belmiro, às 16h30, em jogo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A fumaça atrapalhou a ideia do marketing santista #GazetaPeixe pic.twitter.com/JqYgEYNgwD — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) October 25, 2018

“A gente espera que sim (que dê sorte), tem um escudo bem pesado aqui, a gente carrega um dos clubes mais conhecidos no mundo inteiro, o Rei acabou vestindo essa camisa. Tomara que dê sorte no sábado, mas a gente tem de fazer por merecer também”, concluiu Renato.

A cor predominante dourada se dá pela homenagem aos 55 anos do segundo título mundial do Santos, conquistado em 1963, em cima do Milan, da Itália.