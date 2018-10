Novo uniforme do Santos vaza antes do lançamento oficial

Se a ideia era fazer suspense, não deu certo. Antes do lançamento oficial, fotos do novo terceiro uniforme do Santos vazaram na internet. O modelo será apresentado à imprensa e à torcida na noite dessa quinta, às 19h, no Memorial das Conquistas, dentro da Vila Belmiro.

As novidades são a cor dourada predominante e o fim dos detalhes rosas nas camisas femininas. A princípio, o modelo masculino custará R$ 249,90, enquanto a roupa destinada às mulheres sairá por R$ 199,90.

A ideia da Umbro, responsável pela produção e fornecimento das vestimentas santistas, e do próprio clube é homenagear o bicampeonato mundial do Peixe, conquistado em 1963 e que nesse ano está completando 55 anos.

Sábado, na partida contra o Fluminense, às 16h30, na Vila Belmiro, o time de Cuca fará a estreia do terceiro uniforme do Santos. O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição que o Alvinegro Praiano ainda busca uma vaga na próxima Libertadores da América.