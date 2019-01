Alheio à procura por goleiro, Vanderlei espera ficar no Santos

O técnico Jorge Sampaoli indicou Martín Campaña, goleiro uruguaio do Independiente-ARG, ao Santos. E de acordo com a “ABC”, do Paraguai, o Peixe tem interesse em Alfredo Aguilar, dono das luvas do Olimpia.

Enquanto isso, Vanderlei, titular do Alvinegro desde 2015, está alheio ao mercado e deseja permanecer. São Paulo, Flamengo e Grêmio fizeram consultas, mas nenhuma proposta oficial chegou e os clubes resolveram seus problemas na posição com Tiago Volpi, a permanência de Diego Alves e Julio Cesar, respectivamente.

“Nada chegou até a gente. Especulações e boatos sempre existem. O que pode ter acontecido é ter havido uma consulta para uma possível reposição em função das sondagens ao Vanderlei. A partir daí, virou essa confusão. Nenhuma proposta chegou até mim, nem no Brasil e nem de fora. Até onde eu sei, presidente disse que Vanderlei é inegociável”, disse o empresário de Vanderlei, Carlos Eduardo Guimarães, à Gazeta Esportiva.

Vanderlei espera pela permanência e a manutenção da vaga como titular. Seu reserva, Vladimir, espera por uma posição da diretoria para saber se fica ou se é emprestado – o América-MG tem interesse.