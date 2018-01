Ex-Menino da Vila vai enfrentar o Santos pela 1ª vez: “Motivação extra”

Igor, lateral-direito do Ituano, vai enfrentar o Santos pela primeira vez neste domingo, em partida marcada para às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Igor deixou o clube em 2017, após não ter o contrato renovado. Ele defendeu o alvinegro por sete anos e atuou duas vezes pela equipe profissional com o ex-técnico Dorival Júnior, em 2016.

“Tive uma história muito bonita no Santos. Foram sete anos de muito aprendizado e crescimento. Sou grato por todos os momentos que vivi no clube. E, sem dúvidas, esse jogo será diferente para mim. Vou relembrar de muitos momentos, reencontrarei companheiros e claro, que terei uma motivação extra para fazer uma grande partida˜, disse o jogador, que tem um gol nesta edição do Paulistão, anotado na estreia com vitória sobre o São Caetano por 3 a 1.

Igor poderá rever alguns ex-companheiros das categorias de base. O zagueiro Robson Bambu e o atacante Arthur Gomes são os mais próximos. Gabigol também é seu amigo, mas ainda não estará à disposição do técnico Jair Ventura.

“Jogamos juntos na base e até hoje, somos grandes amigos. Vou chamá-los para avisar que estarei lá atrás para segurar o ataque do Santos. O Arthur, principalmente, que vem jogando bem e pode estar sob minha responsabilidade. Será muito bom revê- los, assim como vários outros jogadores, como David Braz, Renato, Vanderlei, Victor Ferraz, já que tivemos bastante contato quando atuei pelo profissional em 2016″, lembrou o lateral.

Com Igor como titular nas três rodadas do Campeonato Paulista, o Ituano aparece na terceira posição do Grupo A, com cinco pontos – dois empates e uma vitória. Na última partida, a equipe dirigida por Vinicius Bergantin empatou em 0 a 0 com o Santo André, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.