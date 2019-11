Equipe de Bolsonaro vai à Vila para combinar ida ao San-São

O presidente Jair Bolsonaro deve ir à Vila Belmiro para assistir ao clássico entre Santos e São Paulo neste sábado, a partir das 17h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Alex Frutuoso.

Bolsonaro virá à Baixada Santista, no Forte dos Andradas, no Guarujá, durante o feriado da Proclamação da República. Partiu dele a ida ao estádio.

Membros da Polícia Federal e do serviço de inteligência do Governo estiveram na Vila na tarde desta quinta-feira para discutir o acesso do presidente. Ele deve ficar no camarote ao lado de José Carlos Peres, presidente do Peixe. O espaço é considerado pequeno para a grande comitiva. Outra complicação é a chegada difícil no Urbano Caldeira.

O técnico Jorge Sampaoli, avesso ao governo de Bolsonaro, não gostou da notícia e espera não ter nenhum contato direto com o presidente antes ou depois do clássico.

Parte da torcida do Santos se mobilizou nas redes sociais e criou a #BolsonaroNaVilaNão. O assunto chegou a ser o mais comentado no Twitter em todo o Brasil na última quarta.

