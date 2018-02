Empresário de Zelarayán diz que negociações com o Santos acabaram

O Santos, oficialmente, não desistiu de Lucas Zelarayán, mas as negociações, de acordo com a diretoria do Tigres-MEX e o empresário do jogador, acabaram.

Depois do presidente do Tigres afirmar que Zelarayán ficaria nesta quarta-feira, o agente do argentino, Ronald Baroni, disse à Gazeta Esportiva que as tratativas foram encerradas sem sucesso.

Lucas Zelarayán tem 25 anos e era o Plano A do Peixe para substituir Lucas Lima, negociado com o Palmeiras. Marquinhos Gabriel, do Corinthians, interessa, mas também está distante.

Uma dificuldade para o Santos na negociação foi a lesão muscular do meia titular Aquino. Com o desfalque, o Tigres vê Zelarayán como opção no elenco do técnico Tuca Ferretti.