Empresário de Gigliotti coloca Galo na disputa com o Santos pelo atacante

O empresário do centroavante Emmanuel Gigliotti, Gustavo Goñi, colocou o Atlético-MG como um concorrente do Santos na busca pelo jogador. Atleta do Independiente, o jogador já teve até uma proposta pelos seus direitos econômicos vinda do Santos recusada pelo clube. O atleta de 31 anos foi aprovado pelo novo técnico, Jorge Sampaoli.

“O que estão oferecendo por Puma (apelido do jogador) até agora é muito baixo. Santos e Atlético estão interessados”, disse o empresário Gustavo Goñi, em entrevista à rádio La Red. “Emmanuel tem 31 anos e agora está tendo um reconhecimento pleno de sua carreira”. O interesse do Peixe em Gigliotti foi antecipado pela reportagem.

A fala vai ao encontro do que acredita o próprio Independiente. “É muito pouco ($ 2 milhões). A cláusula de saída é 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 80 mi). Ele fica no Independiente”, disse o vice-presidente Pablo Moyano à Gazeta Esportiva.

O camisa 9 viria para substituir Gabigol. Ele tem 1,87 m de altura e marcou 12 gols no Campeonato Argentino deste ano. O Peixe já até pensa em negociar Noguera e Copete para abrir espaço à chegada do centroavante.

Gigliotti já havia sido indicado pelo ex-técnico Cuca, mas as negociações não avançaram antes da chegada de Felippe Cardoso, da Ponte Preta. O Peixe trata as tratativas com otimismo.