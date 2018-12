O Santos negocia a contratação de Gigliotti, centroavante do Independiente-ARG. O jogador de 31 anos foi aprovado pelo novo técnico, Jorge Sampaoli.

O camisa 9 viria para substituir Gabigol. Ele tem 1,87 m de altura e marcou 12 gols no Campeonato Argentino deste ano.

Gigliotti já havia sido indicado pelo ex-técnico Cuca, mas as negociações não avançaram antes da chegada de Felippe Cardoso, da Ponte Preta. O Peixe trata as tratativas com otimismo.