Promovido às pressas, lateral do sub-20 vibra com chance no Santos: “Um sonho”

Após mais um dia de treinos com o time sub-20 do Santos, o lateral-esquerdo Emerson descansava na noite da última quinta-feira quando recebeu uma mensagem do técnico Aarão Alves informando que ele treinaria na sexta com os profissionais do Peixe.

A promoção às pressas do jovem de 18 anos só foi possível pois Jean Mota, titular da posição, sentiu uma dor nas costas durante a semana e virou dúvida para o embate com o Avaí, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Como o técnico Elano também não conta com Caju e Orinho, machucados, Emerson virou o único lateral de ofício disponível no clube.

“Fiquei muito feliz. É um sonho que todo jogador tem. Saber que posso atuar por um clube tão grande como o Santos não tem explicação. É uma coisa maravilhosa. Me preparei bem. Tenho certeza que vou dar meu máximo se entrar em campo”, afirmou o Menino da Vila.

A titularidade de Emerson, porém, não está garantida. Afinal, o comandante do alvinegro ainda espera que Jean Mota fique à disposição para o jogo. Caso ele não possa entrar em campo, existe a possibilidade de Copete atuar na posição. Mesmo sendo atacante de origem, o colombiano já jogou como lateral-esquerdo nesta temporada sob o comando de Dorival Júnior, hoje no São Paulo.

Elano irá definir o time titular durante treino na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé. A provável equipe que entrará em campo domingo terá: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota (Emerson ou Copete); Matheus Jesus, Renato e Vecchio; Copete (Arthur Gomes), Bruno Henrique e Kayke.