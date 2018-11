Em reunião com Cuca, presidente do Santos prometeu dois jogos na Vila

A disputa entre Vila Belmiro x Pacaembu teve mais um episódio no Santos nesta semana. Em reunião com o técnico Cuca na última quinta-feira, o executivo de futebol Renato e o gerente Sergio Dimas, o presidente José Carlos prometeu os jogos contra Botafogo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, para a Vila Belmiro. E na sexta, uma atualização da CBF pegou a todos de surpresa.

A confederação atualizou a tabela com a partida diante do Galo para o Pacaembu, no dia 24, pela 37ª rodada, em duelo decisivo na briga por uma vaga na Libertadores da América em 2019. O compromisso com o Botafogo, pela 36ª, está como “a definir”.

A notícia deixou Cuca, membros da comissão técnica e jogadores nervosos. O Peixe, porém, alega que o pedido pelo Pacaembu foi antigo, antes da promessa pela Vila Belmiro e que ainda há tempo de transferir novamente o mando.

De qualquer forma, o técnico está descontente com a falta de cuidado quanto aos pedidos do grupo. No encontro de quarta, foi Renato quem suplicou pela Vila Belmiro e teve o “sim” como resposta. Este, inclusive, teria sido uma das poucas reivindicações feitas. Como a reunião foi na tarde de quarta, Peres poderia ter entrado em contato com a CBF na sequência para cancelar o pedido pelo Pacaembu, evitando novo atrito.

A relação entre Cuca e o presidente segue conturbada e, no CT Rei Pelé, a maioria acredita na saída do treinador no fim do Brasileirão, mesmo com contrato até dezembro de 2019. Em entrevista nesta sexta-feira, o comandante evitou falar sobre a próxima temporada.

A próxima partida do Santos como mandante será contra a Chapecoense, segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.