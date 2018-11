Cuca evita falar de 2019 no Santos: “Mais importante é o presente”

Após reunião com o presidente José Carlos Peres nesta quinta-feira, o Santos ficou mais otimista pela permanência de Cuca em 2019. O técnico, porém, prefere falar apenas dessa temporada.

“Houve uma reunião entre eu, ele, Dimas e Renato. Mais do que tudo planificamos 2018. Não podemos pensar em 2019 sem saber o que disputaremos. Ele, Renato e Dimas… Está sendo pensado o futuro, mas o mais importante é o presente. Primeira coisa foi mais do que trazer, o importante é a permanência. Tão ou mais importante do que tudo nesse momento. É buscar a vaga (na Libertadores), não adianta falar de trazer fulano e esquecer nosso momento. Planificamos mais do que tudo o término desse ano”, disse Cuca, em entrevista coletiva na Vila Belmiro nesta sexta-feira.

Cuca tem contrato até o fim da próxima temporada, mas está descontente em alguns aspectos com o presidente e costuma dizer que nem sabe se estará vivo, então não pode falar sobre o próximo ano. O presidente, porém, minimiza qualquer problema.

“Está ótimo o ambiente! Estamos em paz total, nos abraçamos e nosso foco é a Libertadores agora. Ele não falou nada de 2019. Já (demonstrou vontade de ficar). Reforcei que quero tê-lo conosco em 2019. Estamos conversando, estamos bem”, disse Peres, ao Lance!

O Peixe quer bater o carimbo pelo “fico” de Cuca depois do fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro. O elenco adora o técnico e a diretoria teme uma insatisfação geral no caso de saída.

O que mais incomoda Cuca é a postura de Peres na imprensa. O técnico negou algumas declarações do presidente e quer “jogo limpo” daqui para o frente. O mandatário, em contrapartida, quer que o treinador entenda a prioridade pelo Pacaembu em relação à Vila Belmiro por conta da possibilidade de maior bilheteria.