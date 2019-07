Em meio a confusão, Santos vende Caju após uma ligação entre presidentes

A saída de Caju do Santos se arrastava como uma novela, mas foi resolvida em uma ligação entre o presidente José Carlos Peres e Antonio Salvador, mandatário do Braga (POR).

Em meio a confusão entre Peres e um dos empresários de Caju, Anderson Franciscon, com direito a boletim de ocorrência após agressão, a conversa se desenhou de clube para clube nesta semana. E terminou com final feliz para o Peixe.

O Alvinegro comemorou o fato de conseguir 350 mil euros (R$ 1,5 mi), além de 20% de futura venda com um jogador em fim de contrato – vínculo até dezembro. O lateral-esquerdo abre mão de sua parte (40%) para deixar o valor líquido ao clube de formação.

“Foi difícil, empresários foram complicados com o Santos, tiveram que sair das negociações e entrar o Braga diretamente com o Santos. Mas tudo foi resolvido com um telefone meu para o presidente do Santos. Gente muito boa”, disse o presidente do Braga, à Gazeta Esportiva.

Em salários, contando encargos, o Santos deixará de pagar R$ 1,5 milhão até dezembro. Caju foi revelado no Peixe e tem 24 anos. Ele está em Portugal para exames médicos e assinatura de um contrato de quatro anos.

