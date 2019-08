Em fim de recuperação, Leandro Donizete deve voltar ao Santos em outubro

Leandro Donizete deve retornar ao Santos em outubro. O volante emprestado ao América-MG até 30 de setembro está na reta final de recuperação de lesão no joelho direito.

O volante de 37 anos treina no CT do Atlético-MG e está no início dos trabalhos de adaptação funcional no campo. O empréstimo do Peixe ao América se encerraria em dezembro de 2018, mas, por força de contrato, o jogador só será devolvido quando estiver plenamente recuperado de cirurgia. Ele não atua desde novembro.

Se estiver 100%, Donizete voltará ao Alvinegro em outubro, a dois meses do término do vínculo, para provavelmente treinar entre os afastados. A diretoria conta os dias para se despedir do atleta.

Santos e América-MG dividem o salário de R$ 300 mil – o Peixe paga a maior parte. Leandro Donizete foi contratado em dezembro de 2016 e nunca agradou o torcedor santista. Ao todo, foram apenas 23 partidas.

