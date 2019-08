Em baixa no Santos, Bryan recebe apoio na Costa Rica: “Enquanto jogar futebol, será o capitão”

Fora dos planos de Jorge Sampaoli no Santos, Bryan Ruiz foi convocado novamente pela seleção da Costa Rica, dessa vez para amistoso contra o Uruguai, no dia 6 de setembro.

Questionado sobre a convocação de um atleta sem ritmo de jogo, o técnico Gustavo Matosas enalteceu seu capitão.

“Gostaria de ser bem claro: toda vez que convoco escuto questionamentos. Enquanto jogar futebol, será o capitão da minha equipe. Confio plenamente. Não só pela qualidade técnica, que já provou ter, mas também pela ascendência ao grupo. É o grande capitão. Se amanhã quiser aposentar, gostaria de tê-lo comigo também. É muita capacidade, inteligência e bondade à serviço da seleção. Enquanto for jogador ativo, será meu capitão”, disse o técnico, em entrevista coletiva.

Bryan Ruiz atuou pela última vez no dia 29 de junho, contra o México, pela Copa Ouro. Pelo Santos, o último compromisso ocorreu em 12 de novembro de 2018, diante da Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Santos tenta vender Bryan, mas não teve sucesso até agora. O contrato do jogador de 34 anos se encerra em dezembro de 2020 e o costarriquenho recebe um dos maiores salários do elenco – cerca de R$ 500 mil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com