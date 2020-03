Em alta no Mirassol, Romário recebe sondagens e tem futuro incerto no Santos

Em alta no Mirassol, Romário tem recebido sondagens e tem futuro incerto no Santos. O empréstimo termina no fim do Campeonato Paulista, em abril.

Os representantes de Romário não acreditam na possibilidade de permanência no Mirassol e se mexem no mercado. A volta ao Peixe, mesmo em um elenco com apenas Felipe Jonatan como lateral-esquerdo, ainda não foi discutida.

Romário foi titular nas primeiras sete rodadas do Paulistão, fez um gol e lidera estatísticas de desarmes e interceptações. Ele só ficou fora diante do Oeste para dar ritmo a Ernandes antes da partida contra o Alvinegro neste sábado, na Vila Belmiro – o lateral não pode atuar por força de contrato.

“Me sinto bem, feliz, por esse momento que vivo no Mirassol. Por me sentir importante numa causa, num projeto ambicioso, de algo que o clube não conquistou desde que subiu: a classificação para o mata-mata. Feliz de contribuir com números bons, individualmente e coletivamente. Objetivo maior é classificar para o mata-mata, chegar pela primeira vez e quem sabe alcançar voos maiores”, diz Romário, antes de evitar projetar o futuro.

“Não projeto ainda nada após o campeonato, pois estou focado no objetivo do Mirassol do mata-mata. Fazendo bons jogos, com objetivo do mata-mata, expectativa é de coisas boas aparecerem e que continue dando sequência na temporada com bons jogos e números. Se não alcançar os objetivos do clube, de nada vai adiantar os números pessoais”, completa.

Contratado pelo Santos no fim de 2017, Romário não se firmou e acabou emprestado de volta para o Ceará e ainda passou por Guarani, Red Bull Brasil e Vila Nova nos últimos dois anos.

Romário fez apenas dois jogos com a camisa santista no Paulistão de 2017, não agradou ao ex-técnico Jair Ventura e foi liberado. O contrato vai até 31 de dezembro de 2022.

