Emprestado ao Mirassol, Romário não pode enfrentar o Santos

Romário será desfalque do Mirassol contra o Santos no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Emprestado pelo Peixe até o fim do Paulistão, Romário só pode atuar o clube detentor dos seus direitos econômicos por meio de multa.

O desfalque, porém, pode não fazer muita falta ao Mirassol. O lateral-esquerdo foi reserva na última partida, contra o Oeste. A equipe do interior faz boa campanha e a ocupa a segunda colocação do Grupo C, com 13 pontos, dois atrás do São Paulo.

Contratado pelo Alvinegro no fim de 2017, o Romário não se firmou e acabou emprestado de volta para o Ceará e ainda passou por Guarani, Red Bull Brasil e Vila Nova nos últimos dois anos.

Romário fez apenas dois jogos com a camisa santista no Paulistão de 2017, não agradou ao ex-técnico Jair Ventura e foi liberado. O contrato vai até 31 de dezembro de 2022.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com