Elano lamenta ‘noite triste’ no Santos e foge de polêmica com Lucas Lima

O Santos está oficialmente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Jogando muito mal, o Peixe viu a Chapecoense vencer por 2 a 0 com extrema facilidade nesta segunda-feira, na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Elano, Peixe não foi tão ruim e só perdeu porque o Verdão do Oeste aproveitou as duas boas oportunidades que teve durante a partida.

“Uma noite triste. Temos grandes objetivos, que é chegar à Libertadores o mais rápido possível. Tivemos equilíbrio do jogo no segundo tempo. Jogar aqui (Chapecó) é assim. Sai gol, fica correndo atrás e tem que criar situações. Eles tiveram duas grandes oportunidades e aproveitaram”, disse o comandante em entrevista ao canal SporTV.

Além da derrota, que tirou matematicamente o Peixe da disputa pela taça, também chamou atenção a saída de Lucas Lima logo aos sete minutos do segundo tempo para a entrada de Jean Mota. Na última semana, após a derrota para o Vasco na Vila, Elano, afirmou que ‘gostaria de poder dizer tudo o que queria’ sobre o camisa 10. Após o jogo desta segunda, o treinador voltou a fugir de uma possível polêmica com o meia.

“Trato a todos igual. Fiz uma mudança técnica. O Jean treina pelo lado e tentamos criar alternativas. Não é nada direcionado a ele (Lucas Lima). Foi uma decisão técnica. Achei que aquele momento seria melhor par ao Santos. Criamos no segundo tempo, mas a Chapecoense foi mais certeira. Mas a situação dele é: faz o que quer em janeiro, mas enquanto estiver aqui, cobro dele o que for melhor para o Santos”, concluiu Elano.

Com o revés, o Santos encerrou caiu para a quarta colocação, com 56 pontos, atrás de Grêmio e Palmeiras. Na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), o Peixe visita o Bahia na Fonte Nova, pela 35ª rodada do torneio nacional.