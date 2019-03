Dúvidas, Sasha e Gustavo Henrique vão a campo no CT Rei Pelé

Com edemas na coxa, Eduardo Sasha e Gustavo Henrique são dúvidas para a semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Corinthians. Para o duelo das 16h00 (horário de Brasília), em Itaquera, o técnico Jorge Sampaoli não deve contar com os dois atletas.

No entanto, no treino desta sexta-feira no CT Rei Pelé, tanto o atacante quanto o zagueiro foram a campo. Os atletas realizaram atividades físicas leves com o fisioterapeuta do Santos, Thiago Lobo.

De volta de suas respectivas seleções nacionais, Soteldo, Derlis González e Cueva também estiveram no gramado do centro de treinamentos. O peruano, após ser ausência no treinamento da última quinta, treinou normalmente com o restante do grupo.

A atividade estava prevista para ser aberta à imprensa às 11h30 (horário de Brasília), já na reta final do treino. No entanto, os portões do CT Rei Pelé só foram abertos aos jornalistas por volta do meio-dia, quando os jogadores já estavam saindo do campo – ou seja, o treinamento do Peixe nesta sexta durou mais do que o previsto.

Uma provável escalação do Santos para o duelo contra o Corinthians tem Vanderlei no gol; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique (Luiz Felipe) e Felipe Jonathan; Alison, Pituca, Sánchez e Jean Mota; Rodrygo (Soteldo) e Derlis.

