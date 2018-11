Dodô reclama do campo e de Deyverson após derrota do Santos

Dodô fez seu primeiro gol pelo Santos, mas não pôde comemorar direito por causa da derrota por 3 a 2 para o Palmeiras neste sábado, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo lamentou a “reação inútil” e reclamou do campo da arena e também de Deyverson. O centroavante provocou os santistas após o apito final e iniciou uma pequena confusão.

“Fica um gosto amargo, acabou sendo uma recuperação inútil por conta do resultado. Mas mostrou que a gente soube se adaptar, professor colocou um time mais forte e mais alto no intervalo. O campo prejudicou um pouco, estava em condições ruins. Quando entendemos que não dava do nosso jeito, alçamos a bola. Professor teve leitura boa, recuperamos e em um desvio mais uma vez saímos atrás. E com um a menos, ficou ainda mais difícil. No geral, foi um bom jogo e saímos de cabeça erguida”, disse Dodô, às rádios.

“Ele (Deyverson) estava provocando um pouco ali no fim, mas é um pecado. É um jogador que já esteve fora do Brasil e poderia aprender um pouquinho. Futebol é dinâmico, amanhã ele pode estar em outro clube, e isso vai fechando portas. Eu posso estar no Palmeiras, ele no Santos. Ele já tem uma certa idade para amadurecer. É um pecado um jogador dessa idade ter esse comportamento”, completou o lateral-esquerdo, ao Premiere.

Ainda na sexta colocação mesmo com a derrota do Atlético-MG para o Grêmio, o Santos voltará a campo para enfrentar a Chapecoense, dia 12, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Brasileirão.