Diretor do Rosario e empresário dizem que Santos desistiu de Marco Ruben

O Santos desistiu de contratar Marco Ruben. O negócio estava encaminhado, mas esbarrou na opinião de Cuca. O novo técnico quer um centroavante com experiência no futebol brasileiro. A informação foi confirmada à Gazeta Esportiva pelo diretor de futebol do Rosario Central, Mauro Cetto, e pelo empresário Andres Miranda.

“Nunca vi algo assim no futebol. É inacreditável. Estava tudo certo e no papel com o clube e o jogador”, disse o agente, à reportagem.

O Peixe tentou convencer Cuca sobre a vinda de Ruben, mas o treinador manteve a sua opinião. Ele acredita que não há tempo para a adaptação durante três competições em andamento: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América.

Ruben tem 31 anos e contrato até dezembro. O Santos havia acertado um valor para convencer o clube argentino a liberar o centroavante antes do fim da temporada. O atleta revelado pelo Rosario Central atuou também pelo River Plate, Villarreal e Huelva, da Espanha, Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Évian, da França, e Tigres, do México.

Sem Marco Ruben, o Santos procurará um centroavante brasileiro ou com passagem pelo Brasil. Guerrero, Jô e Jonas estão descartados. As opções atuais no elenco são Yuri Alberto, de 17 anos, e Gabigol, que não é camisa 9 de origem.