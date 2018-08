Santos descarta Guerrero, Jô e Jonas e tenta convencer Cuca sobre Marco Ruben

O Santos não tem condições financeiras de contratar os centroavantes Guerrero, Jô e Jonas. A informação foi revelada à Gazeta Esportiva pelo presidente José Carlos Peres.

Guerrero, do Flamengo, foi citado em entrevista do técnico Cuca à Rádio LT3, neste domingo. E o treinador afirmou que Jô, do Nagoya Grampos-JAP, seria bem-vindo na coletiva de imprensa depois do empate em 0 a 0 com o Botafogo no último sábado, no Rio de Janeiro. O interesse em Jonas, do Benfica-POR, foi antecipado pela reportagem, mas o atacante deve ser negociado com o futebol árabe.

Longe do trio, o Peixe tenta convencer Cuca sobre a contratação de Marco Ruben, do Rosario Central-ARG. A negociação estava encaminhada até o técnico dizer que não era o momento ideal da vinda de um camisa 9 sem experiência no futebol brasileiro, na última sexta-feira.

Com cuidado para não desvalorizar a opinião do comandante recém-chegado, o presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Ricardo Gomes querem mostrar que há poucas opções nacionais no mercado e o negócio pelo argentino vale a pena. Uma posição do clube deve ser informada ainda nessa segunda-feira.

Como a Gazeta Esportiva publicou na semana passada, o Santos priorizava Jonas, mas tinha uma lista de cinco estrangeiros: Marco Ruben, Germán Cano, Tobias Figueroa, Nicolás Blandi e Joaquín Ardaiz. As opções foram filtradas antes da chegada de Cuca.

Ruben tem 31 anos e contrato até dezembro. O Santos acertou um valor para convencer o clube argentino a liberar o centroavante antes do fim da temporada. O atleta revelado pelo Rosario Central atuou também pelo River Plate, Villarreal e Huelva, da Espanha, Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Évian, da França, e Tigres, do México.