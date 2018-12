Diego Pituca recorda passagem pelo time B do Santos e exalta Sampaoli

Um dos destaques do Santos na última temporada foi o meia Diego Pituca. O jogador, contratado para o time B conquistou seu espaço ainda com Jair Ventura. O meio-campista relembrou a passagem pela equipe aspirante do Peixe, e analisou o ano de 2018.

“O time B é a grade do profissional, cada treino era o último, esperava que uma hora viria a oportunidade. O Jair me chamou, me deu oportunidade, foi uma surpresa, falou que a oportunidade iria aparecer e eu precisava ficar pronto. Não fizemos uma temporada boa, um time como o Santos não pode ficar sem títulos, com a chegada do Cuca deu uma melhorada, quase chegamos à Libertadores, mas fomos para a Sul-Americana”, disse.

A esperança para um 2019 melhor está na presença de Jorge Sampaoli como novo técnico. Rapidamente, Pituca opinou sobre o novo comandante, fazendo questão de ressaltá-lo. “Sampaoli é um vencedor, onde passou ganhou títulos e não será diferente aqui”, afirmou.

No ano que vem, o Peixe irá disputar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. A estreia será no dia 19 de janeiro contra a Ferroviária, na Vila Belmiro.