Despreocupado por Lucas Lima, Modesto crê em lealdade de Galiotte

Vinculado ao Santos apenas até o final desta temporada, Lucas Lima já pode assinar contrato com qualquer outro clube. Com o Palmeiras apontado como possível destino do meia, o presidente Modesto Roma Júnior se diz tranquilo e confiante na postura do colega Maurício Galiotte.

Ao lançar uma nova mostra no Memorial das Conquistas, Modesto contou que conversou Galiotte na terça-feira da semana passada. Dirigentes de outros clubes também participaram do encontro, como Mario Celso Petraglia (Atlético-PR), Marcelo Sant’Ana (Bahia) e Alceni Guerra (Coritiba).

“Conversamos muito sobre futebol e não falamos sobre jogadores. Tenho certeza que, com o Maurício, pela lealdade e respeito mútuo que temos, já teria conversado se alguma coisa tivesse evoluído. É claro que cada um defende os interesses do seu clube, mas, se tem uma coisa que não existe entre esse grupo de presidentes, é trairagem”, afirmou Modesto.

Publicamente, o Palmeiras nega qualquer tipo de interesse em contar com os serviços de Lucas Lima a partir da próxima temporada. Questionado sobre o assunto, o técnico Cuca disse que, por respeito ao Santos, não há negociações pelo jogador no momento, situação que pode mudar ao final da temporada.

Lucas Lima não é o único jogador que pode deixar o Santos em breve, uma vez que o centroavante Ricardo Oliveira também tem contrato com o time praiano apenas até o final do ano. De acordo com Modesto Roma Júnior, as negociações com a dupla estão dentro do previsto.

“Não tem evolução nem preocupação. Estamos no planejamento, correndo como o esperado. Temos que trabalhar no estudo do reforço do elenco. As renovações e contratações são naturais em um elenco que tem que se renovar e reforçar a cada ano”, simplificou.

Algoz do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos é o vice-líder com 47 pontos ganhos, oito a menos que o Corinthians. Às 17 horas (de Brasília) do próximo dia 12 de outubro, no Estádio Moisés Lucarelli, o time praiano enfrenta a Ponte Preta.