Derlis “usa” Vitor Bueno, e acordo com o Santos pode sair nessa segunda-feira

O Santos pode dar um episódio final à “novela” Derlis González nesta segunda-feira. A negociação pelo empréstimo do atacante paraguaio junto ao Dínamo de Kiev-UCR se arrasta há algumas semanas.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Derlis confirmou que será reforço do Peixe. O clube, porém, não dá o negócio como certo. As tratativas estiveram perto do fim depois de um atrito entre os envolvidos. O atleta afirmou que o alvinegro não cumpriu com o acordo verbal. E a resposta foi uma reclamação sobre as exigências feitas, como carro, casa, passagens de luxo, etc.

Derlis González tem a seu favor a situação de Vitor Bueno. O meia está na Ucrânia há 11 dias, sem treinar, à espera de um desfecho para a situação. O caminho mais fácil é a troca ser confirmada, já que o Santos cobrou 500 mil euros (R$ 2,1 milhões) pelo empréstimo sem Derlis, com valor de compra fixado em 10 milhões de euros (R$ 43,2 mi), e o Dínamo faz jogo duro.

A prioridade do Dínamo de Kiev é liberar o paraguaio ao Santos para contar com Vitor Bueno. Por esse motivo a proposta do Olímpia-PAR foi recusada e a janela do país se encerrou na última sexta-feira. O atacante foi oferecido a alguns clubes recentemente, como Flamengo, Grêmio e Internacional, sem sucesso.

Caso Derlis González realmente seja contratado, o Santos terá seu terceiro reforço estrangeiro para o segundo semestre. Bryan Ruiz e Carlos Sánchez já foram apresentados. Há ainda a procura por meio-campista defensivo e, principalmente, um centroavante.

Derlis tem 24 anos, 1,72m de altura e é polivalente. No Dínamo, jogou aberto pela esquerda. Na seleção do Paraguai, o atacante é utilizado pela direita. E as funções de meia e segundo atacantes já foram desempenhadas. Ele foi revelado pelo Rubio Ñu e passou pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel. O atacante tem contrato até junho de 2020.