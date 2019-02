Derlis provoca Sánchez no Santos: “Brinca mesmo um pouco velho”

Derlis González é um dos criadores da zoeiras do Santos. E o líder é Carlos Sánchez, mesmo “um pouco velho”, como disse o paraguaio em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

“O bom desse Santos é a amizade, grupo unido. Temos momentos de brincar, mas em campo nos comprometemos a trabalhar juntos, fazer tudo pela equipe. Ele faz tudo e eu só assino, quem brinca é o Sánchez mesmo um pouco velho (risos)”, disse o atacante.

O maior alvo atual do elenco é o baixinho Soteldo. Veja a mais recente brincadeira com o venezuelano no vídeo abaixo.