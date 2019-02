Derlis pede desculpa à torcida do Santos após eliminação na Sul-Americana

A eliminação do Santos para o modesto River Plate, do Uruguai, ainda não foi digerida apenas pelos torcedores, que não puderam comparecer ao Estádio do Pacaembu por conta de uma punição, mas também pelos atletas. Depois de Sánchez ter considerado um “fracasso” o revés, Derlis Gonzáles foi às redes sociais para se desculpar com a torcida do Peixe.

Em sua conta no Instagram, o atacante paraguaio, um dos destaques do time comandado por Jorge Sampaoli, admitiu o desempenho abaixo da expectativa, pediu desculpas à nação santista e revelou que toda a equipe voltará mais forte depois da eliminação a fim de dar a volta por cima na temporada.

Veja também: Santos corre para ter novo lateral a tempo da 1ª do Paulistão

“Difícil de assimilar a eliminação. Agora só resta ser forte e levantar. Desculpa nação santista, mas assim como é difícil para vocês, mais ainda dói em nós. Agora, todos juntos e mais unidos do que nunca”, escreveu Derlis em sua publicação, junto com uma foto vestindo a camisa do Peixe.

Depois de empatar em 0 a 0 na primeira partida em solo uruguaio, o Santos não repetiu as boas atuações do Campeonato Paulista, saiu atrás no placar, até empatou com Soteldo, mas por conta do gol fora de casa do River Plate acabou eliminado pelo critério do tento qualificado. No restante da temporada, o Peixe terá a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, além do restante do Estadual.

Sem muito tempo para digerir a eliminação, o Santos voltará a campo para enfrentar o Oeste no sábado, novamente no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time de Sampaoli é o líder do Grupo A com 19 pontos, quatro a mais que o Red Bull Brasil.

