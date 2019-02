Santos corre para ter novo lateral a tempo da 1ª do Paulistão

O Santos corre contra o tempo para ter um novo lateral-esquerdo à disposição antes das quartas de final do Campeonato Paulista, marcadas para 23/24 e 30/31 de março.

O prazo para inscrições ainda na primeira fase do Estadual termina na próxima sexta-feira, um dia antes da partida contra o Oeste, no Pacaembu. A etapa inicial da competição terá Corinthians, Novorizontino e Botafogo no caminho do Peixe. Se o limite se esgotar, o Alvinegro só poderá alterar a lista na fase de mata-mata, com até quatro substituições.

O Santos prevê dois laterais contratados no decorrer dessa semana: Felipe Jonatan, do Ceará, e Jorge, do Monaco-FRA. Da dupla, o primeiro tem situação menos preocupante.

O Peixe tenta regularizar contas bloqueadas e equacionar seu fluxo de caixa para pagar os R$ 6 milhões da multa rescisória até sexta. O contrato está pronto e o jogador já treina no CT Rei Pelé. Com a transferência feita, o Vozão libera a documentação e ele pode ser oficializado.

No caso de Jorge, há negociação ainda em andamento. Oficialmente, a diretoria informa a falta de apenas um documento do Monaco para conclusão do empréstimo até dezembro de 2019 – o clube francês passa por novo processo de venda e mudança na diretoria. Parte da cúpula, porém, está preocupada e teme pedido de mudanças no acordo inicial.

Atlético-MG e Flamengo procuraram o jogador, mas o Alvinegro tem um acerto verbal e confia no compromisso. Jorge e Felipe Jonatan foram pedidos de Jorge Sampaoli.

