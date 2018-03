Dedicado taticamente, Arthur admite cobrança para seguir em evolução

O jovem Arthur Gomes já é um dos destaques do Santos nesta temporada. O atacante esteve em campo em todas as 18 partidas do Alvinegro praiano em 2018 e provavelmente estará entre os titulares do técnico Jair Ventura para o duelo desta quinta-feira, pela Libertadores, na Argentina, contra o Estudiantes. Em entrevista à Santos TV, ele comentou a respeito de seu amadurecimento e do que tem feito para continuar a evoluir na baixada.

“Amadureci bastante e aprendi com todos os técnicos que passaram aqui. Extrai o máximo de aprendizado. Ele (Jair) me cobrou muito para voltar e ajudar os laterais. Tenho me cobrado bastante para ser obediente taticamente. Estou me esforçando, quero ajudar o time”, apontou o jogador, que anotou três gols até agora na temporada, igualando a marca do ano passado inteiro.

A importância de Arthur para o setor ofensivo do Peixe será ainda maior diante dos argentinos, visto que Gabriel, o principal nome do ataque santista, está suspenso e não poderá entrar em campo no Estádio Ciudad de La Plata. O camisa 23 alogiou o companheiro, mas garante que a ausência não afetará a postura da equipe.

“Gabriel é um grande jogador. Dispensa comentários, é um artilheiro nato, mas todos devem estar preparados. Quem entrar tem de dar conta do recado. A equipe toda está preparada. A opção que o Jair escolher será a melhor para o time”, afirmou.

Por fim, o atacante revelou suas impressões para o jogo de quinta-feira. “Na Libertadores você tem que esperar de tudo. Não tem time fraco. Todos são bons. Temos que estar preparados para dar o nosso melhor dentro de campo. Tenho certeza que se a gente der o melhor, sairemos orgulhosos e conquistaremos os três pontos, que é o mais importante”, completou.

O Santos embarca para a Argentina apenas na terça-feira. O elenco folga neste domingo e Pácoa e retoma a preparação nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.