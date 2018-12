De saída do Santos, Gabigol diz que volta à Itália e se anima com Inglês

O futuro de Gabigol segue incerto. De saída do Santos, o atacante voltará à Itália em janeiro, mas não deve ser aproveitado na Inter de Milão. Afinal, clubes da Inglaterra, como West Ham e Everton, manifestaram interesse no jogador.

“Que seja um ano maravilhoso. Ainda não sei o local [em que vou jogar], vou estar na Inter em janeiro. Depois, vamos conversar com calma. Acho importante o jogador estar feliz, ter sequência”, afirmou, nesta segunda-feira, após ser premiado na Bola de Prata por ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018.

Gabigol, inclusive, chegou a comparar o futebol disputado na competição nacional com o do Campeonato Inglês. “São diferentes, mas acho que a competitividade é tão grande no Brasil quanto a de lá. Não tem jogo fácil e isso pode me ajudar. Se acontecer, vou ficar muito feliz”, projetou.

Neste retorno ao Brasil, Gabigol marcou 27 gols em 52 partidas oficiais pelo Santos. No Brasileirão, ele terminou como artilheiro, com 18 tentos, cinco a mais que o segundo colocado, Ricardo Oliveira.

“Fico feliz por estar na seleção do campeonato. Divido esse prêmio com meus companheiros. Sem eles, isso não seria possível. Foi um ano muito bom para mim. Aumentei minhas médias de gol num campeonato muito difícil”, celebrou, antes de analisar o 2018 do Santos, que terminou o torneio nacional em décimo lugar.

“O começo foi ruim para a gente, estávamos na zona de rebaixamento, em um lugar desconfortável, mas demos uma boa arrancada e até pensamos em Libertadores, mas não foi possível. Foi um bom ano, não vencemos títulos, mas o Santos tem uma boa base, bons meninos que estão subindo. Espero que o ano que vem seja melhor”, concluiu.

* Especial para a Gazeta Esportiva