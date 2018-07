David Braz volta ao Santos contra o América-MG; veja provável escalação

O Santos terá David Braz como titular para a partida contra o América-MG deste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Suspenso diante do Flamengo, o capitão retorna ao time, mesmo com a ótima atuação de Gustavo Henrique e Luiz Felipe – Lucas Veríssimo é desfalque por dores na região lombar.

O atacante Eduardo Sasha, substituído no intervalo com dores na coxa direita contra o Rubro-Negro, se recuperou e ficará à disposição do preparador de goleiros Arzul. O técnico interino Serginho Chulapa está suspenso e não poderá ficar no banco de reservas.

Neste sábado, véspera do duelo, Chulapa e Arzul liberaram o rachão e depois separaram os times. O clima foi de descontração e os goleiros Vanderlei e Vladimir de destacaram como atacantes no trabalho recreativo. Vecchio e Alison ficaram debaixo das traves.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.