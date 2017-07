Braz dispara contra arbitragem: “Faltou colocar a camisa do Flamengo”

Apesar de Santos e Flamengo terem feito um verdadeiro jogaço na Vila Belmiro, o árbitro Leandro Vuaden acabou roubando a cena no primeiro tempo, quando anotou um pênalti em Bruno Henrique, mas voltou atrás e desistiu da marcação. Na visão dos santistas, a não marcação da penalidade foi determinante, afinal, faltou apenas um gol para o Peixe conquistar a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

Na saída do gramado, o zagueiro David Braz foi o mais exaltado e não economizou nas criticas a arbitragem da partida, vencida pelo alvinegro por 4 a 2.

“Faltou o árbitro colocar a camisa do Flamengo. Se foi pênalti ou não, ele viu o apito da TV, ele foi avisado. É permitido? Não é. Esse gol podia ter sido um gol importante, poderíamos ter crescido na partida e ter ganhado. O quatro árbitro atrapalhou, alguém de fora que falou pra ele, pegou informação de fora. Todo mundo viu. Quatro árbitro estava muito longe, não vem querer enganar, não”, disparou o defensor.

O lance aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique recebeu passe no meio, avançou para dentro da área e foi derrubado por Réver. Na hora, o árbitro não hesitou e anotou o pênalti.

Mas após assinalar a infração, Leandro Vuaden foi bastante pressionado pelos flamenguistas, conversou com o quarto árbitro e acabou anulando a penalidade, alegando que o zagueiro tocou na bola e cometeu falta no lance. Os santistas se revoltaram com a arbitragem e gritos de ‘vergonha’ foram ouvidos na Vila.

Agora, sem a vaga na Copa do Brasil, o Santos viaja até Porto Alegre para encarar o Grêmio, no próximo domingo, às 19h, pela 17ª rodada do Brasileirão