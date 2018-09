Cuca vê derrota injusta e exalta atuação de Fábio: “Pegou bolas incríveis”

O técnico Cuca não escondeu o abatimento após a derrota para o Cruzeiro neste domingo, no Mineirão, por 2 a 1. Após a partida, o treinador santista concedeu entrevista coletiva e garantiu que sua equipe merecia ter vencido o jogo. Apesar de ter criado uma série de oportunidades para balançar as redes, o Peixe acabou parando no goleiro Fábio, que, para o comandante alvinegro, foi o melhor homem em campo.

“Hoje foi um dia em que as coisas em termos de finalização não deram certo, porque esse foi o jogo em que mais criamos em termos de chances claras. Geralmente, se faz pelo menos um gol, mas não fizemos nenhum. Méritos para o Fábio, que pegou bolas incríveis, defendendo chutes do Gabriel. Então, são jogos assim em que você vai ganhando e perdendo gols, que fica o receio de você tomar o gol, já que não fez. Foram duas jogadas aéreas que nós não conseguimos neutralizar, e o Cruzeiro fez os gols. Mas, no geral, acho que fomos melhores e merecíamos a vitória”, afirmou Cuca.

Apesar de ter enxergado uma superioridade notável do Santos mesmo jogando no Mineirão, Cuca não deixou de dar os méritos da vitória cruzeirense ao goleiro Fábio, que vive ótimo momento na temporada, sendo extremamente decisivo para o time celeste, que, além de brigar por uma vaga no G6 do Brasileirão, também luta para chegar à final da Copa do Brasil e à semifinal da Libertadores.

“Hoje, pela importância das defesas que ele fez, foi o melhor em campo, porque pegou quatro, cinco bolas à queima roupa. Se entra uma dessas, a gente ganha o jogo. O Cruzeiro foi ganhar o jogo perto dos 40 minutos. Paramos para fazer as trocas, o Cruzeiro bateu rápido a falta e acabou fazendo o gol”, prosseguiu Cuca.

“Lamento muito pela partida que nós fizemos. Se você vem aqui e perde, caso o Cruzeiro tenha sido melhor que você, natural. Teve uma bola que saí comemorando, não vi ninguém comemorando, por que? Porque ela não entrou. Temos que trabalhar agora para que essa bola volte a entrar. O torcedor fica triste, lógico, também ficaria”, concluiu o treinador santista, surpreso com a falta de sorte do seu time neste domingo.

Agora, o Santos volta o foco para o confronto atrasado com o Vasco, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e que acontecerá na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu.