Cuca vê bom jogo do Santos, mas aponta falhas inadmissíveis em derrota para o Grêmio

Neste sábado, o Santos amargou a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, ao perder para o Grêmio por 3 a 2, pela 17ª rodada. Técnico do Santos, Cuca exaltou o desempenho do Peixe mesmo com o resultado ruim e afirmou que o time perdeu o jogo em falhas inadmissíveis do setor defensivo.

"Fazendo um resumo do jogo, é duro falar isso em cima de uma derrota, mas eu acho que o Santos fez um grande jogo. Um grande primeiro tempo, um grande segundo tempo, até as falhas que a gente teve nos gols. São dois gols que não é de se tomar. Tem que corrigir urgentemente, mas não podemos seguir tomando gol assim. E foi assim o primeiro gol do San Lorenzo também. Então, são três bolas e as três repetidas", iniciou Cuca.

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Ainda comentando as falhas que assombram o time do Santos nos últimos jogos, Cuca ressaltou a importância do time retomar a confiança. Para o treinador, recuperar o momento dos jogadores é mais eficiente que ir ao mercado para buscar contratações.

"Você me perguntou se com mais duas ou três peças eu arrumo o time. Eu acho que a gente tem que recuperar a confiança de quem está com a confiança mais baixa. Essa é a maior contratação que a gente vai ter. A gente tem que equilibrar. Tem lugar que a gente não tem opções, no outro tem a mais. Isso no meio do ano, nós vamos equilibrar", explicou.

"A gente não perde a concentração, perdemos a confiança. Porque se você notar, o Brazão, ano passado, ele era o melhor em campo em quantos jogos? Hoje elas não estão vindo tantas iguais ao ano passado, porque elas estão vindo menos, mas estão entrando. Por quê? Nós não estamos com a confiança lá em cima, a gente tem que recuperar isso", concluiu o técnico.

Situação do Santos

Com a derrota para o Grêmio, o Santos perdeu posições e voltou a figurar na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 18 pontos, no 17º lugar da tabela. O Peixe tem a mesma pontuação do Corinthians, que entra em campo neste domingo e pode dificultar a recuperação do Santos em caso de vitória.

Próximo jogo

Santos x Deportivo Cuenca (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26 de maio de 2026 (terça-feira) 21h30

Local: Vila Belmiro, em Santos