Cuca reúne elenco do Santos e traça meta por Libertadores antes de clássico

Cuca reuniu o elenco do Santos nesta semana para analisar a tabela do Campeonato Brasileiro e definir uma meta de pontuação por vaga na Libertadores da América em 2019.

Depois de conversa com os jogadores em sua sala no CT Rei Pelé, o técnico projetou ao menos 50% dos pontos nas últimas 14 rodadas.

“Caminha a uma vaga para a Libertadores, seis, sete ou oito, não dá para saber (por conta dos possíveis campeões da Copa do Brasil ou da Libertadores entre os primeiros). É nosso projeto, nos reunimos na minha sala. Fizemos exercício com o calendário, prognósticos, exercícios que eu gosto. Fizemos ideia do que temos que fazer. No ano passado o sexto acabou com 56 pontos. Teríamos que fazer 25, 50% dos pontos. Mais ou menos com isso que trabalhamos”, explicou o treinador.

O otimismo vem da ascensão do time e da invencibilidade de oito partidas, com sete jogos sem sofrer um gol sequer. O próximo desafio será o São Paulo no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada. O primeiro clássico de Cuca desde a chegada no fim de julho.

“Expectativa vem junto com a confiança de jogar em casa, com torcedor, momento bom e contra grande adversário, na coliderança junto com a Internacional. Prenúncio de um grande jogo, com semana para trabalhar. Que possamos fazer uma grande partida em busca da vitória”, afirmou.

“Não vejo como divisor de águas nem para nós e nem para o São Paulo. Qualquer resultado não vai ser uma catástrofe. Os dois continuarão lutando por suas necessidades, cada um na sua. São Paulo buscando o título e nós a Libertadores. Outros foram mais divisores. É clássico, jogo importantíssimo, mas coisas continuariam no mesmo ritmo. Estamos no caminho certo, vocês sabem de invencibilidade. É construção do trabalho, confiança voltando, e cada jogo é um teste. No domingo seremos provados mais uma vez. Primeiro clássico comigo e temos confiança por um jogo”, concluiu.