Cuca pode dar 1ª chance a goleiro da base no Santos contra o Sport

Sem Vanderlei, preservado e já em Curitiba, e Vladimir, com lesão no ombro direito, Cuca pode dar a primeira chance ao goleiro John, revelado nas categorias de base do Santos, contra o Sport, domingo, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Vanderlei e Vladimir em campo nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e John foi testado. João Paulo, recém-recuperado de lesão, ficaria no banco de reservas. Ambos são da base. Ainda há possibilidade de Vanderlei viajar de Curitiba diretamente para Recife nesta sexta às 18h e ser titular no domingo.

John só jogou uma vez como jogador profissional do Santos, em amistoso com o Benfica-POR, na Vila Belmiro, em 2016. O jovem de 22 anos atuou pela extinta equipe sub-23 na Copa Paulista e Campeonato Brasileiro de Aspirantes nessa temporada.

A escalação praticamente reserva do Santos diante do Sport deve ser: John (Vanderlei), Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique (Kaique Rocha) e Jean Mota (Copete); Guilherme Nunes, Diego Pituca e Arthur Gomes (Bryan Ruiz); Eduardo Sasha (Copete), Rodrygo e Felippe Cardoso.

Alison, Dodô, Gabigol e Sánchez estão suspensos; Lucas Veríssimo, Bruno Henrique, Derlis González e Vladimir lesionados. Bryan Ruiz e Copete (virose) e Gustavo Henrique (dores lombares) são dúvida.