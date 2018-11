Com lesão no ombro, Vladimir desfalca o Santos contra o Sport

O goleiro Vladimir desfalcará o Santos diante do Sport no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 12 sentiu uma lesão no ombro direito no treinamento da última quinta-feira. Após fazer uma defesa, ele foi repor com as mãos e o local estralou. O atleta precisará passar por tratamento nas férias.

Vladimir ganharia chance de ser titular com Cuca na última partida da temporada, como antecipado pela Gazeta Esportiva. Como não está à disposição, Vanderlei deve ser novamente escalado.

Vladimir se junta a outros sete desfalques certos: Alison, Dodô, Gabigol e Sánchez (suspensão) e Bruno Henrique, Derlis González e Lucas Veríssimo (no departamento médico). Gustavo Henrique (dores lombares) e Bryan Ruiz e Copete (virose) são dúvida.

Uma provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique (Kaique Rocha) e Jean Mota (Copete); Guilherme Nunes, Diego Pituca e Arthur Gomes (Bryan Ruiz); Eduardo Sasha (Copete), Rodrygo e Felippe Cardoso.