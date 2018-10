Cuca pede Vila, mas Santos deve manter clássico no Pacaembu

Mesmo com o pedido de Cuca pela Vila Belmiro, o Santos deve manter o clássico contra o Corinthians para o Pacaembu, no dia 13, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico explicou o desejo dele e do elenco por atuar em Santos, mas ratificou que quem manda é o presidente. E José Carlos Peres não deve mudar de opinião.

Além da possibilidade de maior renda em São Paulo, a torcida do Peixe arrecadou dinheiro pelo primeiro mosaico. E há um combinado com a emissora detentora dos direitos de transmissão pelo mando no Pacaembu.

“Conversamos com o presidente há alguns dias. Sabemos da força em São Paulo, torcida muito maior, ninguém quer dividir o Santos em dois, apenas tecnicamente falando, nó nos sentimos mais fortalecidos em casa. Que adversário desça a serra, venha na espiritualidade da Vila. É opinião da comissão e de todos os jogadores, mas quem manda é o presidente”, disse Cuca.

“Estamos no nosso habitat, concentramos a 5 minutos, no clima, sabemos do campo, torcida, família. Adversário viaja, pega comboio, entra nessa espiritualidade e é importantíssima. Pequenos fatores fazem diferença. É diferente de viajar, pegar hotel em SP, espera dia inteiro, vai ao Pacaembu onde nunca treina e às vezes joga. Por isso não jogamos tão bem lá quanto aqui. Temos que jogar às vezes lá, é minha opinião, mas clássico tem que ser na Vila, a não ser por necessidade ou outra e somos funcionários e vamos acatar. No Paulista, com Corinthians foi lá. Vamos torcer para que seja aqui. Se não for aqui, vai ser no Pacaembu”, completou.

Em uma das respostas, Cuca cometeu um “ato falho” ao citar o clássico na Vila. Um repórter o questionou e ele brincou.

“Temos condição de um certo alívio em vencer e agora encaminhar os próximos jogos. Vitória na sexta e depois o Corinthians na Vila… Pescou, né?”, concluiu.

Cuca conversará com o presidente nessa semana para tratar do planejamento de 2019. O assunto Vila Belmiro x Pacaembu será uma das pautas.