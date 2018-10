Cuca pede velocidade em planejamento para Santos “beber água limpa”

Após o “não” do sócio ao impeachment e a permanência do presidente José Carlos Peres, o técnico Cuca quer velocidade no planejamento do Santos para 2019.

O treinador entende que é preciso pensar no elenco a partir de agora, evitando maiores problemas na busca por reforços.

“Não está atrasado (o planejamento), mas não está adiantado. Se começarmos a fazer logo, estará dentro da necessidade de quem chega primeiro e bebe-se água mais limpa. No final do ano, são leilões e dificilmente ganharemos as brigas. O momento é agora, poderíamos começar dentro do campeonato a pensar no ano que vem, é profissionalismo e obrigação. É deixar encaminhado. Depois tem férias e tudo mais”, disse Cuca.

O presidente Peres promete conversar com Cuca e o executivo de futebol Renato nesta semana. O perfil desejado é de jogadores em final de contrato, para evitar maiores custos. Outra preocupação é manter a maior parte do atual elenco – Robson Bambu tem contrato até o dia 10 de novembro. Gabigol e Dodô estão emprestados por Internazionale e Sampdoria, da Itália, até o fim do ano.

As conversas também incluirão o aproveitamento ou não de jogadores emprestados. Rafael Longuine, do Guarani, e Orinho, da Ponte Preta, são dois que fazem boa temporada.