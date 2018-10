Cuca orienta Gabigol a não ficar no Brasil e voltar para a Europa

Gabriel está emprestado ao Santos apenas até o fim da atual temporada. Teoricamente, após esse período, o atacante voltará a ficar à disposição da Internazionale de Milão, dona de seus direitos econômicos, mas que pouco o utilizou.

Nessa sexta-feira, o técnico Cuca avisou que soube do interesse do Cruzeiro em tentar levar o camisa 10 santista para Belo Horizonte em 2019. Apesar da negociação não depender do Peixe, o treinador revelou que orientou seu jogador a regressar ao Velo Continente.

“Eu já falei para o Gabriel o que penso. Ele me procurou e conversamos. O Gabriel saiu para fora com nível de Seleção. Ele voltou para mostrar que podia ir para fora novamente. Voltou para ‘não, eu sou bom. Tenho de ir para fora de novo’. Ele tem de sair para que possa jogar. A cabeça dele está nisso que falei”, contou.

O atual campeão da Copa do Brasil também manifestou interesse em Bruno Henrique e Diego Pituca. Cuca, então, resolveu brincar com a situação.

“O Cruzeiro tem bom gosto. Vou escolher meia dúzia lá para trazer”.