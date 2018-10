Cruzeiro confirma conversas para contar com Gabigol em 2019

Com dinheiro em caixa após o título da Copa do Brasil e a vaga assegurada para a Copa Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro já prepara o planejamento para a próxima temporada. A agremiação, que foi bastante agressiva no mercado em 2018, agora já se movimenta para trazer um atacante para fortalecer o elenco. E o primeiro nome já foi definido: Gabigol.

Quem garantiu a informação foi o vice presidente da Raposa, Itair Machado, que concedeu na manhã desta sexta-feira, uma entrevista a rádio 98 FM, garantindo que o atacante Gabigol está em pauta para a temporada seguinte. Itair, inclusive, ressaltou que já esteve com o empresário do atleta para conhecer condições e apresentar novidades.

Após conquistar a Copa do Brasil pela segunda vez seguida, somando já seis títulos do torneio, a Raposa vai para seu grande sonho: a Libertadores. Para isso, no entanto, é sabido que o clube precisará se mexer no mercado atrás de reforços importantes.

Em 2018, o Cruzeiro fez contratações de grande peso para a temporada. Em janeiro, o clube buscou Fred e David. Com a contusão de seu artilheiro, foi atrás de Barcos no segundo semestre. Além disso, a diretoria conseguiu segurar nomes importantes como Thiago Neves e Arrascaeta.

Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols, Gabigol está emprestado pela Inter de Milão ao Santos até o final desta temporada. O presidente santista, José Carlos Peres, afirmou ainda não ter desistido de renovar com o atacante, porém admitiu que a pedida dos italianos é algo fora da realidade do clube.