Cuca critica atuação do Santos, minimiza confusão com a arbitragem e admite: "Fomos presa fácil"

O Santos foi derrotado pelo Coritiba por 3 a 0 na manhã deste domingo, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca admitiu que o Peixe teve um "dia muito ruim", minimizou a confusão da substituição de Neymar e deu méritos ao Coritiba, que contou com dois gols de Breno Lopes na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

'Fizemos um primeiro tempo muito ruim. A gente sabia da condição do Coritiba como visitante, da velocidade que eles impõem no contra-ataque e, mesmo assim, fomos presa fácil por duas vezes seguidas, apesar de treinarmos e conversarmos que temos dois zagueiros, para ter uma sobra. Jogamos em linha durante o primeiro tempo e, numa dessas primeiras linhas, tomamos o primeiro gol em uma bola quando estávamos totalmente lançados ao ataque. Vira um outro jogo. Da mesma forma, no segundo gol, mais uma vez em linha, podíamos ter rebatido, feito qualquer coisa", analisou.

O treinador do Peixe também revelou uma queixa interna dos jogadores, que escorregaram bastante durante a partida. Contudo, Cuca não utilizou a situação como desculpa e deu méritos ao Coritiba, que fez o 3 a 0 ainda no primeiro tempo e só administrou o jogo na etapa final.

"O que os jogadores alegaram é que escorregaram muito durante o jogo, mas sabemos que aqui o campo é rápido, ainda mais garoando. É muito liso e escorregamos muitas vezes, e nessa escorregamos duas vezes até tomarmos o gol. São 2 a 0 e depois cometemos uma penalidade, que foi convertida. O Coritiba teve quatro grandes chances no primeiro tempo, todas da mesma forma. Sabíamos que era isso o que ia acontecer se deixássemos. Tivemos duas grandes chances e não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo, o Coritiba tinha uma vantagem muito grande com 3 a 0, soube jogar em cima disso e, no segundo tempo, o jogo não andou. Amarrado de todo jeito, confusão com arbitragem", declarou Cuca.

"Perdemos a partida em um primeiro tempo, que temos, não que esquecer, tem que lembrar muito para não cometermos erros da forma que fizemos hoje. Vínhamos muito sólidos, com dois jogos sem tomar gols, e hoje erramos muito mais do que geralmente se erra. Foi um dia muito ruim para nós, mas temos que dar os méritos ao Coritiba, que jogou bem dentro da proposta dele e mereceu vencer", completou.

Cuca comenta confusão da arbitragem em substituição de Neymar

O segundo tempo do jogo ficou marcado pela confusão da substituição de Neymar. Cuca, porém, minimizou a situação e disse que não foi o motivo pela derrota do Peixe, que pouco criou para pelo menos diminuir o prejuízo.

"Quanto à substituição de Neymar, não foi isso que nos acarretou a derrota. Não foi isso, não seria justo colocar a culpa em quem apitou o jogo ou no quarto árbitro e que perdeu por causa disso. Mas, é um erro de direito, de fato. No papelzinho está o 31 pelo 7 e o que vale é o papel", afirmou.

"Dá para tentar defender eles (arbitragem) porque o Neymar veio se queixar de uma beliscada na panturrilha e nessa falamos ‘ok, vamos por’ e chamamos o Rony. Mas o Escobar pediu para sair e disse ‘não consigo mais’. Então, fica Neymar e vem Escobar. O (César) Sampaio levou o 31 no 7 e foi o que formou a confusão no árbitro. Colocamos o Robinho e ficamos com o Escobar lesionado no campo", finalizou.

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Com este resultado, o Santos fica em 16° lugar, com 18 pontos conquistados, um a menos do que o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo

Jogo: San Lorenzo x Santos

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)