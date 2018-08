Em meio a negociações, David Braz e Vecchio são liberados por Cuca no Santos

David Braz e Vecchio estão fora da partida contra o Botafogo, sábado, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca liberou a dupla por causa de negociações em andamento no Santos.

Braz recebeu uma proposta do Sivasspor-TUR por empréstimo de uma temporada, com valor de compra fixado. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

Sobre Vecchio, o clube é mantido em sigilo. Seus representantes souberam da liberação, mas não sabem de onde é a proposta. Eles afirma que apenas o presidente José Carlos Peres sabe.

David Braz é titular e um dos capitães do elenco, mas vem sofrendo cobranças duras do torcedor. Vecchio é reserva e pouco utilizado. Após sequência como titular no início da temporada com o técnico Jair Ventura, o argentino perdeu espaço e costuma só completar o banco de reservas.