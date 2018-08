Cuca elogia maturidade de Rodrygo no Santos: “Cabeça esclarecida”

Rodrygo tem 17 anos, já está negociado com o Real Madrid-ESP e, até julho de 2019, será protagonista no Santos. E tudo isso ocorreu em pouco tempo, desde que foi promovido ao elenco profissional em outubro do ano passado.

Motivos de sobra para deslumbre e desconcentração, mas a joia mantém os pés no chão. Os elogios de Jair Ventura se mantiveram com Cuca e a percepção sobre a maturidade precoce é a mesma.

“É cedo para ter uma percepção completa, mas vejo nele uma cabeça muito boa. Conversei com ele e com o grupo, dei oportunidade dele se pronunciar na frente de todos. Tem 17 anos e atitude de quem tem cabeça esclarecida. É muito bacana. Futebol todos conhecem o potencial e margem para evolução. Menino bom e que esteja no caminho certo para ser um sucesso na carreira”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Capitão nas categorias de base ao lado do volante Sandro Perpetuo, Rodrygo dá sinais de liderança em meio aos mais velhos e se destaca pela sobriedade. Companheiros e funcionários elogiam a humildade do atacante mesmo depois da venda para o Real Madrid.

O Menino da Vila terá mais uma oportunidade de demonstrar sua maturidade no difícil duelo contra o Independiente-ARG nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), em Avellaneda, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Ele será titular ao lado de Bruno Henrique e Rodrygo no ataque.

Titular absoluto, Rodrygo tem 10 gols e quatro assistências em 42 jogos pelo Santos. Ele foi negociado por 54 milhões de euros (R$ 247 mi) e tem mais 10 meses para vestir a camisa do Peixe antes de apresentar em Madrid.