Santos treina com Alison, Pituca e Sánchez para enfrentar o Independiente

Na tarde desta segunda-feira, no CT do Racing, o técnico Cuca esboçou a escalação do Santos para enfrentar o Independiente-ARG nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), em Avellaneda, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América.

O treinador apostou na formação com maior vigor físico possível no meio-campo: Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca, no esquema 4-1-4-1. Pituca foi preservado na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último sábado, na Vila Belmiro, e só entrou no segundo tempo.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison; Rodrygo, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Bruno Henrique; Gabigol.

A atividade tática foi fechada para a imprensa, como de costume. Quando os portões foram abertos, os jornalistas puderam acompanhar apenas o rachão.