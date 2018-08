Cuca valoriza capitães do Santos e vê novas lideranças surgirem

Com a saída de David Braz para o Sivasspor-TUR, o Santos de Cuca tem dois capitães: Renato, quando atuar, e Victor Ferraz. O técnico vê o Peixe bem servido nesse quesito.

“Santos está muito bem nesse sentido. Victor Ferraz é um baita cara e o Renato é importante em todos os sentidos fora de campo. É exemplo para os meninos, fundamental para nós como atleta e profissional”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O treinador ainda chama a atenção para novas lideranças a caminho no Santos e explica o que espera de um capitão no Peixe sob seu comando.

“Há também o Vanderlei, Vladimir e outras lideranças nascendo, como Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Eles entendem essa liderança, que nada mais é do que dar a cara a tapa na cara ruim. Isso é ser líder: blindar, proteger, mostrar caminho certo e pôr pé no chão, sempre no caminho da humildade”, completou.

Como Renato tem 38 anos e dificuldades físicas, Victor Ferraz será capitão do Santos em mais oportunidades. O lateral-direito é responsável pela preleção e emocionou os companheiros em um discurso antes de goleada por 5 a 2 sobre o Vitória, na Vila Belmiro, em junho, ainda com Jair Ventura.

Ferraz vestirá a faixa com o Z de Zito nesta terça-feira, contra o Independiente-ARG, às 21h45 (de Brasília), em Avellaneda, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América.