Cuca exalta Renato e vai preparar o capitão para alguns jogos no Santos

Renato tem 39 anos e é o capitão do Santos. Referência técnica, o volante será preparado pelo técnico Cuca para disputar alguns partidas, principalmente as mais decisivas, sem sobrecarregá-lo fisicamente.

A qualidade do veterano não é novidade, assim como a debilidade física por conta da idade e a importância pela liderança no elenco alvinegro.

“Não é para ele jogar todos, é para jogar alguns. É importante em todos os sentidos fora de campo. É exemplo para os meninos, fundamental para nós como atleta e profissional”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Renato costuma chegar mais cedo e sair mais tarde dos treinamentos. Ele é ídolo dos jogadores e conversa diariamente com os mais jovens. Na sua ausência, Victor Ferraz é o capitão.

O camisa 8 tem 26 jogos na temporada, com dois gols marcados. No total, atuou 417 vezes por seu clube do coração. O contrato vai até o fim do ano e ele cogita a aposentadoria.

