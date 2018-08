Cuca confirma interesse do Santos em artilheiro da Série B: “Grande momento”

Cuca confirmou o interesse do Santos em Junior Brandão, do Atlético-GO, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O técnico ainda comentou a preferência por jogadores brasileiros em meio a negociações frustradas com Marco Ruben, do Rosario Central, e Nicolás Blandi, do San Lorenzo.

O treinador acredita que é momento de evitar tempo de adaptação durante a maratona de jogos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Cuca quer aproveitar o bom momento de Junior, artilheiro da Série B com nove gols.

“Pessoal fala que Cuca vetou, não gosta, eu gosto de bom jogador. Bom jogador eu gosto de todos, independentemente de onde seja. Só falei na época se trouxermos quem conhece campeonato e ambiente, é tempo a menos em quarta e domingo. Não há tempo de adaptar. Prefiro jogador brasileiro, mas sei da nossa realidade e gosto de trabalhar com quem dá retorno. Se buscar histórico, busquei quem vive grande momento e pode vir para tirar esse grande momento em benefício do time, e recuperar com vantagens na frente. Conversei com Ricardo, é favorável a isso. Estamos buscando o menino do Atlético-GO, e estamos vendo o Blandi em meio a isso, Marco Ruben… Precisava de um tempo mínimo para avaliar, temos necessidade e estamos buscando com calma e cautela. Se conseguirmos uma situação, está bom”, disse Cuca.

A diretoria não concorda com a preferência por brasileiros, mas apoia o treinador e quer fugir de polêmicas depois de Cuca ser praticamente uma unanimidade na substituição de Jair Ventura. A cúpula entende que era melhor trazer alguém “cascudo” para evitar apostas furadas como a de Rodrigão, porém, irá atrás dos pedidos de Cuca.

O presidente José Carlos Peres tentou buscar uma unanimidade no mercado para resolver o problema, mas esbarrou em valores altos e prazo curto de inscrição: até 15 de agosto. Nomes como Jô, Jonas, Diego Tardelli e Guerrero foram procurados nos últimos dias. Diante desse cenário, a saída é apostar.

Junior Brandão é o artilheiro da Série B, com nove gols. O centroavante foi revelado pelo Grêmio Osasco e passou pelo Osasco FC, Taboão da Serra, Juventus da Seara, Ypiranga-RS, Boa Esporte, Ferroviária, Novo Hamburgo, Primavera e Iporá antes de se destacar pelo Atlético-GO. O interesse foi inicialmente publicado pelo UOL.

O goleador de 22 anos está na pauta santista, porém, não há negociação em andamento. O vice-presidente do Atlético-GO, Adson Batista, e o empresário de Junior, Léo Feijó, negaram qualquer contato oficial. Houve apenas uma sondagem recente, feita por um intermediário. Nessa “pesquisa”, o alvinegro soube que a pedida será alta: 1 milhão de dólares (R$ 3,8 milhões).

Já Junior Santos apareceu para o futebol com 22 anos, no Osvaldo Cruz, em 2017. O atacante passou pelo Ituano antes de se tornar titular da Ponte Preta nessa temporada. Ele tem seis gols na Série B.